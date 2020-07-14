Екатерина Волкова полностью оголилась для новой фотосессии

Актриса Екатерина Волкова решила поздравить всех фотографов с их профессиональным праздником.

Артистка опубликовала ряд фотографий с новой фотосессии, где она позирует абсолютно голая, прикрывшись руками, на фоне голубого неба.

Некоторые подписчики поддержали Волкову, отметив, что ей удается сохранять отличную физическую форму. Другие пользователи осудили актрису за откровенность.