Актриса Екатерина Волкова решила поздравить всех фотографов с их профессиональным праздником.
Артистка опубликовала ряд фотографий с новой фотосессии, где она позирует абсолютно голая, прикрывшись руками, на фоне голубого неба.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня день фотографа ) И мой друг, настоящий художник фотографии @antonovpavlun , разбирая архивы , прислал мне этот снимок ❤️ Это было в селе Улово, на фестивале @chelovekmirafest 😍Понимаю, очень провокативно, но на мой взгляд, это имеет отношение к настоящему искусству, тогда почему нет . Поэтому делюсь 🤦🏻♀️ С праздником !)))) #ню #жара #лето2020 #искусство #павелантонов #художественнаяфотография #искусство #екатеринаволкова #однажды #красота #beauty #woman #вопервыхэтокрасиво #фото #фотография #фотограф #fotographer
Некоторые подписчики поддержали Волкову, отметив, что ей удается сохранять отличную физическую форму. Другие пользователи осудили актрису за откровенность.
25-летняя невеста скончалась во время свадебного банкета в подмосковном Царицыно.