Продюсер и шоу-мен Андрей Разин рассказал, как ему удалось избавиться от 46 кг — всего за полгода он "полегчал" со 153 до 107 кг.
По словам Разина, так хорошо похудеть ему помог диетолог, "работавший с самой Примадонной".
"Мне составили специальную диету, которой я строго придерживался шесть месяцев", — говорит продюсер.
бутерброд с печенью трески.
"Диетолог объяснил мне, что в ней много витамина D, который очень нужен организму", — рассказывает Разин.
"Маловато, конечно. Но приемы — каждые 3 часа
Продюсер признался, что будет и дальше приводить себя в форму, для запланированных выступлений с "Ласковым маем".
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