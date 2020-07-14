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Разин похудел на 46 кг. И рассказал - как

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер и шоу-мен Андрей Разин рассказал, как ему удалось избавиться от 46 кг — всего за полгода он "полегчал" со 153 до 107 кг.

По словам Разина, так хорошо похудеть ему помог диетолог, "работавший с самой Примадонной".

"Мне составили специальную диету, которой я строго придерживался шесть месяцев", — говорит продюсер.

Диета Разина

  • Каждое утро шоу-мена начинается с одного и того же завтрака:

бутерброд с печенью трески.

"Диетолог объяснил мне, что в ней много витамина D, который очень нужен организму", — рассказывает Разин.

  • Есть можно все за исключением сахара. Но "порционно" — до 200 грамм на прием пищи:

"Маловато, конечно. Но приемы — каждые 3 часа

  • Не есть после 18 часов. Вечером — только вода.
  • Один день в неделю — разгрузочный. Голод.
  • Алкоголь — табу.

Продюсер признался, что будет и дальше приводить себя в форму, для запланированных выступлений с "Ласковым маем".

Кстати, в российском шоу-бизнесе сегодня худеть - новая мода. Читайте, если не верите:

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