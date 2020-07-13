Российского актера не пустили на Украину

Российскому актеру на три года запретили въезд на Украину за посещение Крымского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

В сообщении сказано, что актер хотел въехать в страну, но его развернули на границе.

Имя артиста в ведомстве не раскрыли.