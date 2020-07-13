Российскому актеру на три года запретили въезд на Украину за посещение Крымского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.
В сообщении сказано, что актер хотел въехать в страну, но его развернули на границе.
Имя артиста в ведомстве не раскрыли.
"Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году", — добавили в пограничной службе.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.