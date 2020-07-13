Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике

Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике. Запись выступления выложил на своей странице в Instagram участник телепроекта "Голос" Илья Бардо.

"Годы работы на эстраде берут свое, как ни крути! Главное, всегда оставаться человеком. Скромный, добрый, совершенно простой и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту", — написал он в публикации.

Губин исполнил песню Леонида Агутина "На сиреневой луне". Многие пользователи были очень рады услышать своего кумира, они написали, что очень скучают по нему и надеются, что Губин снова вернется на сцену.

Напомним, что Андрей Губин последний раз выступал 9 апреля 2005 года в Кремле в рамках ежегодной церемонии награждения брендов российского рынка. После этого он исчез со сцены и из медийного пространства.

Считается, что артист тяжело переживал уход из жизни своих родителей. Также у певца возникли проблемы со здоровьем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Андрей Губин решил возобновить карьеру певца.