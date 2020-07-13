Айза Анохина утверждает, что не хочет вновь вешать на себя социальный ярлык, поэтому не собирается возвращать фамилию Вагапова.

"Я не хочу чеченскую фамилию. Для меня очень сложно быть чеченкой с моим отношением к религии, с моими знаниями… Я не знаю этот мир, у меня нет друзей чеченцев, я никогда не жила в Чечне", — пояснила блогер.