В избиении Эмбер Херд может быть виновен не её законный муж - актер Джонни Депп, а известный предприниматель Илон Маск. Об этом сообщили сотрудники апартаментов, где жили супруги.
Они утверждают, что побои на лице актрисы появились спустя неделю после отъезда Деппа из страны. Охранник дома Алехандро Ромеро утверждает, что в это время к Эмбер Херд неоднократно приезжал Илон Маск.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.