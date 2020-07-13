Илона Маска подозревают в избиении Эмбер Херд

В избиении Эмбер Херд может быть виновен не её законный муж - актер Джонни Депп, а известный предприниматель Илон Маск. Об этом сообщили сотрудники апартаментов, где жили супруги.

Они утверждают, что побои на лице актрисы появились спустя неделю после отъезда Деппа из страны. Охранник дома Алехандро Ромеро утверждает, что в это время к Эмбер Херд неоднократно приезжал Илон Маск.