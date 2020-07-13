Регина Дубовицкая не скрывает, что испытывала романтические чувства к ныне покойному Михаилу Задорнову. Однако они оба были в браке и не могли поддаться чувствам.

"Мы целовались с Регинкой. Гуляли-гуляли, потом дождь загнал нас в телефонную будку… Я был женат, она — замужем. Но у нас была сильная романтическая симпатия, и она вылилась в одноразовый поцелуй", — рассказал Задорнов ещё при жизни.

"В первый раз слышу об этом. Мы были в телефонной будке, да. Но насчет поцелуя он точно приврал. С Мишей никогда не было скучно. Может, я была бы рада, если бы он меня поцеловал, но сейчас не знаю… Может, если бы поцеловал, моя жизнь бы сложилась иначе… Он приходил ко мне в больницу, читал свои произведения. Смотрел, как я реагирую, вычеркивал что-то", — ответила Дубовицкая.