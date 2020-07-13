Актриса Мария Шукшина решила развивать собственный канал на YouTube. Она уже сняла первый документальный фильм и выложила его на видеохостинг.
Она утверждает, что "внутренний детектор лжи и фальши" вынудил её снять фильм о Среднеуральском женском монастыре, который захватил опальный отец Сергий.
"Ни в коем случае нельзя, чтобы этот храм был закрыт, ни в коем случае нельзя, чтобы отца Сергия убрали. Где все эти люди будут спасаться? У кого они будут спасаться? Слово правды раздается только здесь", — утверждает Шукшина.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.