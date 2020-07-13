Мария Шукшина завела свой канал на YouTube

Актриса Мария Шукшина решила развивать собственный канал на YouTube. Она уже сняла первый документальный фильм и выложила его на видеохостинг.

Она утверждает, что "внутренний детектор лжи и фальши" вынудил её снять фильм о Среднеуральском женском монастыре, который захватил опальный отец Сергий.