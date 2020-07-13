Водонаева обвинила мэра Геленджика в проблемах горожан

У жителей курортного Геленджика нет в квартирах воды. Об этом сообщила телеведущая Алена Водонаева.

Ранее она купила квартиру в городе для родителей, а затем и для себя с сыном.

"Ее просто нет! Не течет в кранах. Чтобы помыться, люди копят ее в тазах на "черный день", потому что обычно воду дают на определенные часы (на два, например), ну, или вообще могут не дать. На свое усмотрение. Мама пожаловалась, что в этот раз без воды они просидели двое суток", — утверждает Водонаева.

Она обвиняет в этом главу города Алексея Богодистова.