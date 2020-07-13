Кирилл Емельянов оштрафован за оскорбление полиции

Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале "Кадетство", в марте учинил большой скандал. Он отдыхал в компании модели Екатерины Бобковой и ему стало плохо. Девушка вызвала "скорую", но, придя в себя, Емельянов начал оказывать сопротивление и даже избил фельдшера.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции также не смогли утихомирить актера, поэтому он нагрубил ещё и им. В итоге на него завели уголовное дело за оскорбление представителей власти. Суд ещё в мае вынес вердикт, однако Емельянов пытался его оспорить, но иск оставили без рассмотрения. Теперь актер должен заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.