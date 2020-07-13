Мать Тимати изначально была против его отношений с Решетовой

Симона Юнусова изначально не одобрила выбора сына относительно Анастасии Решетовой, которая родила ему ребенка.

Об этом рассказала старая подруга рэпера и продюсер телеканала "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина.