Симона Юнусова изначально не одобрила выбора сына относительно Анастасии Решетовой, которая родила ему ребенка.
Об этом рассказала старая подруга рэпера и продюсер телеканала "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина.
"Алена Шишкова более презентабельная и покладистая. А Решетова, на мой взгляд, просто небольшого ума эскортница. Вместо того чтобы угодить Симоне, все время выеживалась", — пояснила подруга Тимати.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.