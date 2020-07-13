Мама Ольги Бузовой опровергла похищение певицы

Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором популярную певицу Ольгу Бузову якобы похищают. Неизвестные засовывают кричащую звезду в багажник машины и скрываются в неизвестном направлении.

Позже Бузова вышла на связь с поклонниками, но ситуацию с похищением не прокомментировала. Фанаты певицы допустили, что это были очередные съемки, и Бузова просто решила привлечь к себе внимание. Ситуацию прокомментировала мама артистки, которая утверждает, что её дочь никто не похищал.