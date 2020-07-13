Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором популярную певицу Ольгу Бузову якобы похищают. Неизвестные засовывают кричащую звезду в багажник машины и скрываются в неизвестном направлении.
Позже Бузова вышла на связь с поклонниками, но ситуацию с похищением не прокомментировала. Фанаты певицы допустили, что это были очередные съемки, и Бузова просто решила привлечь к себе внимание. Ситуацию прокомментировала мама артистки, которая утверждает, что её дочь никто не похищал.
"Я ее не дергаю. Думаю, если бы что-то было совсем… Как говорится, плохие новости быстро приходят. Ольга написала мне СМС. Я знаю, что она отдыхает", — утверждает мать Бузовой.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.