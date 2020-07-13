Яна Рудковская после агрессивного выпада в сторону Риты Дакоты вдруг решила похвалить певицу за её новый альбом.
Вместо извинений продюсер написала на своей странице в Instagram: "Ритуля, молодчина".
"Вестимо, антикризисный менеджер Яны посоветовал ей прикинуться, что это пиар моего альбома… который вышел месяц назад. Грязные игры шоу-бизнеса 90-ых", — утверждает Дакота.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.