Рита Дакота не хочет перемирия с Яной Рудковской

Яна Рудковская после агрессивного выпада в сторону Риты Дакоты вдруг решила похвалить певицу за её новый альбом.

Вместо извинений продюсер написала на своей странице в Instagram: "Ритуля, молодчина".