Актриса Нино Нинидзе 13 июля отмечает день рождения. Ей исполнилось 29 лет. Максим Виторган решил поздравить любимую стихотворением собственного сочинения.

"Прекрасная N" — как будто придумано специально для тебя. Н — нежность. У тебя талант быть настоящей. Ты обречена нравиться. Видеть тебя — наслаждение. Касаться — награда.Тебя послали на Землю, чтобы долго не объяснять людям что такое настоящая женщина. Настоящая и космическая. Я люблю тебя, малышка", — написал актер в Instagram.