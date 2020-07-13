Иммунитет к коронавирусу резко снижается через три месяца

Ученые из Великобритании утверждают, что иммунитет к COVID-19 стал резко снижаться. Это значит, что люди могут снова заразиться коронавирусной инфекцией.

Ученые пришли к такому выводу в результате исследования, которое показало, что у переболевших COVID-19 наблюдается снижение иммунитета. Это происходит через три месяца после выздоровления.

Специалисты провели анализ иммунных ответов более 90 пациентов и медработников из двух госпиталей Лондона. Оказалось, что спустя 90 дней после перенесенного заболевания иммунитет начинает снижаться.

Устойчивый иммунитет вырабатывается только у 17% переболевших.

Ученые из Гонконга заявили о том, что новый штамм коронавирусной инфекции является более опасным. Согласно данным специалистов, мутировавший вирус стал более заразным, так как если раньше один инфицированный мог заразить двух человек, то теперь он способен передать инфекцию сразу четверым.