Яна Рудковская отказывается комментировать свой скандал с Ритой Дакотой из-за розыгрыша брендовых сумок. Также она до сих пор не извинилась за оскорбление в адрес певицы. Однако внезапно светской львице понравился её новый альбом.
"Ритуся, заслушала до дыр, знаю каждый трек наизусть! В коем веке такое бы было! Все твои старания не прошли даром, молодчинка", — написала Рудковская в Instagram.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.