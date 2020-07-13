Рудковская похвалила Риту Дакоту за новый альбом

Яна Рудковская отказывается комментировать свой скандал с Ритой Дакотой из-за розыгрыша брендовых сумок. Также она до сих пор не извинилась за оскорбление в адрес певицы. Однако внезапно светской львице понравился её новый альбом.