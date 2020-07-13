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Рудковская похвалила Риту Дакоту за новый альбом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Яна Рудковская отказывается комментировать свой скандал с Ритой Дакотой из-за розыгрыша брендовых сумок. Также она до сих пор не извинилась за оскорбление в адрес певицы. Однако внезапно светской львице понравился её новый альбом.

"Ритуся, заслушала до дыр, знаю каждый трек наизусть! В коем веке такое бы было! Все твои старания не прошли даром, молодчинка", — написала Рудковская в Instagram.

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