Ксения Бородина утверждает, что ей не нравится пропаганда ЛГБТ-движения. Телеведущая считает, что из-за популяризации "нетрадиционной ориентации" через несколько поколений человечество может полностью исчезнуть с лица Земли.

"Я не могу сказать, что я против, у всех людей должны быть равные права! Но я не люблю пропаганду. Если они будут делать такой пиар, и все будут туда входить, то в конце концов людей на Земле через несколько поколений не останется", — написала Бородина в Instagram.