Симона Юнусова неаккуратно ответила на безобидный вопрос.
Мать популярного рэпера Тимати ответила на вопрос об отношениях своей внучки и невестки.
"Всегда с различных мероприятий Настя рядом с Алисой — как подружки", — ответила Юнусова на комментарий своего подписчика в Instagram.
Поклонники решили, что женщина недолюбливает избранницу Тимати и сравнивает ее интеллект с умом своей шестилетней внучки.
Бывшая балерина Анастасия Волочкова после скандала в нижегородском селе Дивеево стала участницей передачи "Судьба человека".