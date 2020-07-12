"Близки по возрасту". Мать Тимати оскорбила невестку

Симона Юнусова неаккуратно ответила на безобидный вопрос.

Мать популярного рэпера Тимати ответила на вопрос об отношениях своей внучки и невестки.

"Всегда с различных мероприятий Настя рядом с Алисой — как подружки", — ответила Юнусова на комментарий своего подписчика в Instagram.

Поклонники решили, что женщина недолюбливает избранницу Тимати и сравнивает ее интеллект с умом своей шестилетней внучки.