Группа Bon Jovi записывает песню в поддержку Джорджа Флойда

Музыкальный коллектив готовится к выходу нового альбома.

Новая песня "American Reckoning" посвящена антироссийским протестам, которые проходят в США. В ее тексте используется фраза "Я не могу дышать", которая стала символом происходящих в Америке событий.

"Я верю, что величайший дар артиста — это способность использовать свой голос, чтобы говорить о вопросах, волнующих нас", — заявил основатель группы Джон Бон Джови.