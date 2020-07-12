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Шоу-бизнес » Зарубежный

Музыкальный коллектив готовится к выходу нового альбома.

Новая песня "American Reckoning" посвящена антироссийским протестам, которые проходят в США. В ее тексте используется фраза "Я не могу дышать", которая стала символом происходящих в Америке событий.

"Я верю, что величайший дар артиста — это способность использовать свой голос, чтобы говорить о вопросах, волнующих нас", — заявил основатель группы Джон Бон Джови.

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