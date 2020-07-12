Музыкальный коллектив готовится к выходу нового альбома.
Новая песня "American Reckoning" посвящена антироссийским протестам, которые проходят в США. В ее тексте используется фраза "Я не могу дышать", которая стала символом происходящих в Америке событий.
"Я верю, что величайший дар артиста — это способность использовать свой голос, чтобы говорить о вопросах, волнующих нас", — заявил основатель группы Джон Бон Джови.
Бывшая балерина Анастасия Волочкова после скандала в нижегородском селе Дивеево стала участницей передачи "Судьба человека".