Ранее адвокат Ивана Телегина рассказала, что Пелагея запрещает ему видеться с дочерью. Однако представитель певицы опровергает эти слова.

Никогда не было запрета, его и сейчас нет. Пелагея хочет, чтобы дочка общалась с папой. Адвокат слукавил, опустив одну деталь — Телегин вдруг захотел приехать к дочери, когда получил иск на алименты. Это был конец мая, самоизоляция. А до этого не желал, не проявлял интереса с 25 января. Пелагея знает, что Иван не соблюдал режим, и опасалась вируса. Но она предложила пообщаться с дочкой по видеосвязи, однако папа просто пропал", — пояснил Филипп Рябченко.