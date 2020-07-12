Против телеведущего Владимира Соловьева могут завести уголовное дело

Телеведущий Владимир Соловьев влез в скандал вокруг актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП в пьяном виде.

Ранее телеведущий остров высказывался в адрес артиста, а также в эфире своей передачи раскрыл результаты расследования уголовного дела против Ефремова.

Адвокат актера Эльман Пашаев утверждает, что Соловьев нарушил статье 310 УК России ("Разглашение данных предварительного расследования") и должен понести наказание.