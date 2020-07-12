Недавно Айза Анохина подтвердила, что прекратила отношения с Олегом Майами. Однако теперь она рассказала, что разочаровалась в своем новом избраннике.

"Я очень разочаровалась в Олеге. Когда мы поссорились, он писал мне, что нам не нужно общаться, что мне не нужно к нему больше приезжать. Он начал говорить мне: "Я — артист. Ты ничего такого не делай, это плохо влияет на мою карьеру". Если он считает, что я порчу его репутацию, то пусть занимается собой", — утверждает девушка.

"Как-то мы ехали, я начала шутить, он сказал: "Мне не нравятся твои шутки. Я тебя сейчас высажу". Беру его руку, он меня отталкивает. В итоге меня понесло. У меня уже больше нет сил. Я только что вышла из токсичных отношений, мне не хочется попадать в них обратно. Просто тогда буду одна. Никаких замуж. Я очень агрессивно настроена на все, что связано с браком. Я не тот человек, который может быть счастлив в браке", — добавила Анохина.