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Жена Уилла Смита призналась в изменах мужу

Шоу-бизнес » Зарубежный

Джада Пинкетт-Смит призналась, что находилась на грани развода со своим мужем — Уиллом Смитом. Это было несколько лет назад. Тогда она изменяла супругу с музыкантом Аугусто Алсиной.

"Мне было очень больно. Я была разбита. А я так хотела чувствовать себя хорошо. Я не спрашивала у кого-то благословения. Единственный человек, который может дать разрешение в таких конкретных обстоятельствах — это я. Мы просто тогда с мужем не общались, были в свободных отношениях", — пояснила Джада.

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