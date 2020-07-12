Джада Пинкетт-Смит призналась, что находилась на грани развода со своим мужем — Уиллом Смитом. Это было несколько лет назад. Тогда она изменяла супругу с музыкантом Аугусто Алсиной.

"Мне было очень больно. Я была разбита. А я так хотела чувствовать себя хорошо. Я не спрашивала у кого-то благословения. Единственный человек, который может дать разрешение в таких конкретных обстоятельствах — это я. Мы просто тогда с мужем не общались, были в свободных отношениях", — пояснила Джада.