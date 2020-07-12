Для поклонников "Уральских пельменей" уход Юлии Михалковой из коллектива стал настоящим ударом. Долгое время ходили слухи, что разногласия в коллективе появились из-за финансовых споров, однако Михалкова опровергла это.

"Понимаете, для актера главный враг. Играть по накатанной, оставаться заложником одного образа — прямой путь к печальным самоповторам и забвению. Я достигла в "Пельменях" потолка, почувствовала — переросла. Мне предлагали варианты, просили остаться. Но в мыслях и планах я была уже далеко… Сейчас у меня очень активная жизнь: готовлю собственное шоу с интеллигентным юмором, снимаю кулинарную передачу", — пояснила Михалкова.