Мирослава Карпович благодарит Водонаеву за поддержку

Недавно Алена Водонаева обратилась к критикам, которые не устают обсуждать личную жизнь Павла Прилучного и его новой спутницы — Мирославы Карпович. В адрес Карпович сыпятся обвинения в том, что это якобы она разрушила семью Агаты Муцениеце.

Однако Водонаева встала на защиту Карпович и призвала прекратить травлю актрисы в социальных сетях.

"Кто там линчует Карпович, остановитесь! Посмотрите на ситуацию под другим углом. Она как минимум молодец в том, что внимательна к его детям и заботливо обходится с ними", — отметила телеведущая.

Слова Водонаевой дошли до самой Карпович и она решила отблагодарить её.