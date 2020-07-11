Сын Никаса Сафронова твердо решил похудеть

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин признался, что хочет похудеть из-за недавнего инцидента, который произошел с ним и его другой.

Пианист рассказал, что пригласил свою девушку в отель, чтобы заняться сексом. Однако вместо номера с одной двуспальной кроватью им дали номер с двумя сдвинутыми вместе кроватями. Во время плотских утек девушка слишком громко стонала и Затравкин обнаружил, что две кровати разъехались и его девушка застряла между ними.

Сегодня вес пианиста составляет около 240 килограммов.