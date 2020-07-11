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У Бари Алибасова нашли "необратимые нарушения коры головного мозга"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

У продюсера Бари Алибасова обнаружены "необратимые нарушения коры головного мозга". Об этом рассказал его сын Бари Алибасов-младший. По его словам, продюсеру поставили диагноз "синдром Корсакова", который обычно ставят людям, больным алкоголизмом.

До августа Алибасов-старший будет находиться в психиатрической больнице №1 имени Алексеева. Затем сын хочет отправить его на двухгодичную реабилитацию в Калининград.

Сейчас сын продюсера утверждает, что его отец страдает от провалов памяти.

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