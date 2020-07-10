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Меня пугает фраза: «Вы две половинки»! Что за чушь? Я самодостаточный человек. Взрослый, разумный, образованный. Меня никогда не было «половину». Более того, я глубоко убеждена, что только два взрослых, сформировавшихся человека могут создать семью. Настоящую, где будут ценить и уважать друг друга, прислушиваться к мнению родителей, ценить их жизненный опыт. Несколько дней назад в Директ прилетело сообщение: «Муж убеждён, что я должна сидеть дома и заниматься семьей. Но я так не хочу!». Дальше шло длинное повествование, его я пересказывать не буду, тем более, что вся суть в этих двух предложениях. К сожалению, в наше, казалось бы, прогрессивное время остались мужчины-ортодоксы, которые придерживаются этой позиции. У меня «волосы встают дыбом» от таких требований. Тонкости семейной жизни стоит выяснять «на берегу» за долго до похода в ЗАГС. Моя позиция противоположна вышеизложенной на 180 градусов. Я получила высшее образование, вкладываю в себя ежедневно и как же так все это нужно запереть в чулан, угомониться и сесть «на попу ровно» в четырёх стенах? Со мной такой номер не пройдёт! Это невозможно! Я дорожу своим внутренним миром, желаниями и не хочу превращаться в наседку, которая через пять лет даже собственным детям будет не интересна, так как их кругозор станет шире, чем ее познания на момент «заточения». У меня другое предназначение! И я об этом знаю и уж точно не собираюсь в угоду чьим-то (пусть даже Любимого человека) желаниям заниматься тем, чем я не хочу или пока не готова. Написала «любимого человека» и задумалась. А разве по-настоящему любящий будет тебя переформатировать? Зная, что это «шило в попе» на долго не удержать?! Уверена, нет! Он приложит максимум усилий, чтобы ты реализовалась не только, как мать, но и как профессионал, как красивая женщина! Это и есть СЕМЬЯ: поддержка во всем и всегда! Даже если сегодня тебе это кажется неудобным, странным и вообще «фигня какая-то». #татьянабрухунова
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"Что за чушь? Я самодостаточный человек. Взрослый, разумный, образованный", — высказалась она.
Девушка убеждена, что крепкую семью могут создать только два сформировавшихся человека. Она добавила, что очень довольна своим внутренним миром, желаниями и не собирается превращаться в наседку.
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