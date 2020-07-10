Татьяна Брухунова раскрыла свою жесткую позицию по поводу брака

Новая жена Евгения Петросяна рассказала, что для нее важно в отношениях с мужчиной.

О своей позиции по поводу брака она написала на своей странице в Instagram. Татьяна призналась, что ее возмущает, когда мужчины пытаются ограничить свободу женщины.

Супруга Евгения Петросяна отметила, что считает себя цельной и независимой личностью. Татьяна Брухунова подчеркнула, что не собирается жертвовать своими интересами ради мужа. Также она призналась, что ее пугает фраза: "Вы две половинки!".

"Что за чушь? Я самодостаточный человек. Взрослый, разумный, образованный", — высказалась она.

Девушка убеждена, что крепкую семью могут создать только два сформировавшихся человека. Она добавила, что очень довольна своим внутренним миром, желаниями и не собирается превращаться в наседку.

Ранее Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну.