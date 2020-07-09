Суд взыскал с Ефремова более 100 тысяч рублей штрафа

118 тысяч рублей за неуплату вовремя административного штрафа заплатит актер Михаил Ефремов.

Таково решение Хамовнического суда Москвы.

Как сообщает сегодня новостное агентство Москвы, суд удовлетворил инспекции ФНС: долг у Ефремова был за неуплату транспортного налога за автомобиль Jeep Grand Cherokee. Того самого,на котором артист устроил пьяное ДТП 8 июня.

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