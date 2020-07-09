118 тысяч рублей за неуплату вовремя административного штрафа заплатит актер Михаил Ефремов.
Таково решение Хамовнического суда Москвы.
Как сообщает сегодня новостное агентство Москвы, суд удовлетворил инспекции ФНС: долг у Ефремова был за неуплату транспортного налога за автомобиль Jeep Grand Cherokee. Того самого,на котором артист устроил пьяное ДТП 8 июня.
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