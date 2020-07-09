Летучая рассказала о жертвах ради идеальной фигуры

41-летняя телеведущая Елена Летучая, известная зрителям по программе "Ревизорро", поделилась секретом своей роскошной фигуры с подписчиками в соцсети Instagram.

По словам Елены, поддерживать форму ей помогает детокс-диета, предполагающая полный отказ от всех сахаросодержащих продуктов.

Она уточнила, что речь в данном случае идет не только о шоколаде, печенье, конфетах и прочих откровенно сладких продуктах. В ее список запрещенных продуктов также попадают любые виды фастфуда, чипсы, майонез, фруктовые соки и газировка.