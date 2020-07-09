Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, которая сыграла роль Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", отреагировала на негативные комментарии в Instagram от своих подписчиков. Пользователи были возмущены информацией о том, что 25-летняя актриса встречается с 26-летним фигуристом Ильей Авербухом.

"Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул", — написала Арзамасова.

Актриса напомнила, что каждый человек имеет право на личную жизнь, в которой постоянно могут происходить те или иные события.

"Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой: "против лома нет приема". Так откуда такая обратная "истерика" от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация?" — написала Арзамасова.

Также Елизавета подчеркнула, что не любит обсуждать личную жизнь.

Ранее Авербух назвал ложью информацию о гонорарах Медведевой.