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Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Шоу-бизнес
 
 
 
 
 
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Ребят... Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я - всё та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз.. И критику, и «рекомендации», и советы о том, что мне «нужно», и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи. Вопрос у меня серьёзный: чего случилось-то в нашем королевстве??? ☺️🙏🏻 Мы с вами вместе в сети часто обсуждали серьёзные философские вопросы, находили взаимопонимание, с юмором реагировали на сложные ситуации, проявляли такт и деликатность. И вдруг такой «взрыв на макаронной фабрике»... Вы чего? Ребята? Прописная истина: у каждого из нас помимо работы, общения, выхода в сеть, есть ещё огромная жизнь, в которой происходит много событий - и хороших, и плохих. И я никогда не была настолько самоуверенной, чтобы, когда даже очень близко общаюсь с человеком, думать, что я всё об этом человеке знаю и понимаю. Я стою к собеседнику лицом к лицу, но в курсе, что там, за спиной, у каждого - большая и очень часто - совершенно непредсказуемая жизнь, огромная, как вселенная, - суверенное личное пространство. И знаете, как я отношусь к этому пространству? Очень просто: с уважением и лозунгом «не моё дело». 🙏🏻 Когда со мной открыто про что-то личное говорят, я благодарна за доверие, когда молчат - я... ещё благодарнее. ))) Вот в чём парадокс: большинство людей публичных профессий смирились и никак не реагируют, когда им приписывают «романы, интриги, проступки», не истерикуют по этому поводу. Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой: «против лома нет приёма». Так откуда такая обратная «истерика» от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация? 🙏🏻 Вы знаете, что я не люблю и пока не умею говорить на тему личной жизни. Но ведь по крупному счёту, что нужно знать обо мне? Точнее так: что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня Всё Хорошо. Разве этого мало? А уж как там всё в деталях, какая разница? 🕊 С огромным уважением к вам, Ваша Лиза.

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Актриса Елизавета Арзамасова, которая сыграла роль Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", отреагировала на негативные комментарии в Instagram от своих подписчиков. Пользователи были возмущены информацией о том, что 25-летняя актриса встречается с 26-летним фигуристом Ильей Авербухом.

"Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул", — написала Арзамасова.

Актриса напомнила, что каждый человек имеет право на личную жизнь, в которой постоянно могут происходить те или иные события.

"Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой: "против лома нет приема". Так откуда такая обратная "истерика" от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация?" — написала Арзамасова.

Также Елизавета подчеркнула, что не любит обсуждать личную жизнь.

Ранее Авербух назвал ложью информацию о гонорарах Медведевой.

 

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