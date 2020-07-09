"Он устроил пьяный дебош": Эмбер Херд рассказала суду о Джонни Деппе

Отношения между Джонни Деппом и Эмбер Херд продолжают накаляться. Своим последним признанием актриса, очевидно, решила окончательно разрушить и без того пошатнувшуюся репутацию бывшего супруга, пишет "7Дней.ру".

Так, Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп устроил пьяный дебош в самолете, на котором они летели из Австралии в Лос-Анджелес. Заподозрив супругу в измене, актер отхлестал ее по лицу, сильно ударил в спину, обматерил и отключился прямо на полу в туалете.

Джонни Депп отрицал такие действия, заявляя, что и вовсе не употреблял спиртное в этот день. Однако Эмбер услужливо предоставила доказательства: фото Деппа, на которых он без сознания лежит на полу.