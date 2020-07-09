Известный журналист Отар Кушанашвили считает, что телеведущая Ксения Собчак любую ситуацию превращает в скандал ради того, чтобы поднять свои рейтинги.
Журналист не сомневается в правдивости информации о том, что Собчак ударили по лицу и сломали нос во время инцидента в храме.
"Платок не делает тебя набожной, легла в гроб — там и оставайся", — цитирует Кушанашвили "Экспресс-газета".
В Москве восьмого июля пройдет прощание с художником Сергеем Заграевским, который был известен своим хобби по изготовлению ювелирных украшений.