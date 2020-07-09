"Легла в гроб". Кушанашвили высказался о поведении Собчак

Известный журналист Отар Кушанашвили считает, что телеведущая Ксения Собчак любую ситуацию превращает в скандал ради того, чтобы поднять свои рейтинги.

Журналист не сомневается в правдивости информации о том, что Собчак ударили по лицу и сломали нос во время инцидента в храме.