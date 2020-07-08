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Иван Телегин при разводе с Пелагеей скрыл имущество на 45 млн рублей

Шоу-бизнес

Стало известно, что хоккеист Иван Телегин скрыл при разводе с Пелагеей дорогостоящий автомобиль и присвоил себе деньги, полученные от продажи квартиры.

Юристы подготовили встречный иск в соответствии с Семейным кодексом. В нем говорится о том, что супруги, когда состояли в браке, приобрели квартиру стоимостью 30 млн рублей и оформили ее на Ивана Телегина. Позже он ее продал, а деньги взял себе.

Кроме того, спортсмен присвоил себе автомобиль марки "Бентли" стоимостью 16 млн рублей. Выяснилось, что для того, чтобы купить эту машину, супруги продали "Мерседес", который принадлежал Пелагее.

Сам Телегин требует, чтобы развод состоялся "за закрытыми дверями" суда. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Пелагея лишилась голоса из-за развода с Телегиным. Карьера артистки находится под вопросом. Бывший муж не только перестал уделять внимание ребенку, но и захотел отобрать у своей бывшей супруги недвижимость, в которой она живет вместе с дочерью.

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