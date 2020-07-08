Певец Филипп Киркоров совершил кражу с аэропорту Сингапура

Артист Филипп Киркоров рассказал, как однажды обокрал заграничный аэропорт.

У мужчины спросили, были ли у него случаи воровства. Певец вспомнил случай в аэропорту Сингапура.

"Я очень хотел золотой фломастер в сингапурском аэропорту 32 года назад, когда мы летели в Австралию. Он мне нужен был для автографов", — признался Киркоров

Он также уточнил, что в те времена не было магазинов с красивыми "побрекушками", поэтому он и решился на кражу.