Телеведущая Ксения Собчак угодила в скандальную историю в центре Москвы.
Сотрудники правоохранительных органов задержали журналистку, на которой была надета футболка с провоцирующей надписью "Свободу Ивану Сафронову".
Известно, что инцидент случился у здания ФСБ на Лубянке в Москве.
По словам Собчак, на Лубянку она пришла для того, чтобы заснять фрагмент для очередного выпуска своей программы "Осторожно, новости!".
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.