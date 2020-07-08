Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ

Телеведущая Ксения Собчак угодила в скандальную историю в центре Москвы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали журналистку, на которой была надета футболка с провоцирующей надписью "Свободу Ивану Сафронову".

Известно, что инцидент случился у здания ФСБ на Лубянке в Москве.

По словам Собчак, на Лубянку она пришла для того, чтобы заснять фрагмент для очередного выпуска своей программы "Осторожно, новости!".