Принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли участие в видеоконференции с молодыми участниками благотворительного фонда из стран Британского содружества.

Во время беседы с молодежью принц Гарри сообщил, что чувствует себя старым в своем возрасте. Наверняка он не учел, что Меган Маркл старше его на три года.

"Вам, молодым, дальше строить мир. А я чувствую, что старею… Правда, ведь мне уже 35 лет…", — рассказал Гарри.

"35 лет — это еще не старость! Разве что по сравнению с ребятами, которые участвуют сейчас в нашей беседе!" — попыталась исправить ситуацию его жена.