Седокова упала на съемках клипа и получила травмы

Съемки клипа на песню Анны Седоковой "Самолеты" могли закончиться трагически. Певица неудачно упала, разбив руку и ногу.

Однако артистку это не остановило. Она забинтовала раны и продолжила съемки. Позже видео падения она опубликовала в своих соцсетях. На нём видно, как певица бежит, оступается, а затем падает плашмя на асфальт.

Седокова призналась, что первые пару секунд после падения не могла вдохнуть воздух.