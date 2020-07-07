Съемки клипа на песню Анны Седоковой "Самолеты" могли закончиться трагически. Певица неудачно упала, разбив руку и ногу.
Однако артистку это не остановило. Она забинтовала раны и продолжила съемки. Позже видео падения она опубликовала в своих соцсетях. На нём видно, как певица бежит, оступается, а затем падает плашмя на асфальт.
Седокова призналась, что первые пару секунд после падения не могла вдохнуть воздух.
"Пояс расстегнули, но это не помогло. Положите ее на землю! Она должна разогнуться! Оказывается, так страшно, когда не можешь дышать. Через минуту, показавшуюся вечностью, начало отпускать. Я увидела команду в ужасе и поняла, что нужно показать им, что все хорошо", — написала певица.
Продюсер Андрей Разин провел встречу с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым.