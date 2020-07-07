Дженнифер Энистон прожила в браке с Брэдом Питтом пять лет, пока в его жизни не появилась Анджелина Джоли. С ней и изменил своей супруге Питт. Долгие годы поклонники считали, что Джоли стала разлучницей, которая разрушила брак известной пары.
Но оказалось, что это не так. Их брак начал рассыпаться ещё до знакомства Питта с Джоли. Об этом рассказала сама Энистон.
"Этот образ был создан медиа. Реальность была далека от идеала, который все видели на красной дорожке. Никто не видит людей, которые просто живут своей обычной жизнью, делают обычные вещи", — утверждает актриса.
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