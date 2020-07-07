Причиной развода Питта и Энистон не была измена актера с Джоли

Дженнифер Энистон прожила в браке с Брэдом Питтом пять лет, пока в его жизни не появилась Анджелина Джоли. С ней и изменил своей супруге Питт. Долгие годы поклонники считали, что Джоли стала разлучницей, которая разрушила брак известной пары.

Но оказалось, что это не так. Их брак начал рассыпаться ещё до знакомства Питта с Джоли. Об этом рассказала сама Энистон.