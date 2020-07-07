Меган Маркл может быть снова беременна

Супруга принца Гарри актриса Меган Маркл беременна вторым ребенком и не появляется на публике так часто, как раньше.

Об этом сообщило издание Life&Style со ссылкой на собственные источники. Сейчас артистка не выходит из дома и даже редко общается по видеосвязи. Она полностью избегает каких-либо стрессов.