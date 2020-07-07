Супруга принца Гарри актриса Меган Маркл беременна вторым ребенком и не появляется на публике так часто, как раньше.
Об этом сообщило издание Life&Style со ссылкой на собственные источники. Сейчас артистка не выходит из дома и даже редко общается по видеосвязи. Она полностью избегает каких-либо стрессов.
"Поговаривают, что Меган снова беременна. И именно по этой причине она не появляется на публике так часто, как раньше. Она рассказала об этом только самым близким", — утверждает источник.
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