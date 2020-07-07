Солистка Little Big Софья Таюрская призналась, что не является сторонницей каких-либо диет, она просто придерживается правильного питания.

Она утверждает, что много занимается спортом, а также употребляет только полезные продукты небольшими порциями.

"Чтобы быть в форме, мне нужно постоянно себя контролировать. Это труд! Я четко понимаю — что, сколько и когда ем. Контролирую свое питание, но ни в чем себе не отказываю. Могу расслабиться в отпуске и поднабрать пару килограммов. Но слежу за собой. Плюс у меня огромная поддержка.

Если вдруг начинаю сильно расслабляться, мне обязательно на это намекнут, и это меня сразу мотивирует на самодисциплину. Я не диетолог, просто изучила свой организм путем проб и ошибок и знаю, как он работает", — пояснила певица.