Адвокат: у нас есть достаточно доказательств невиновности Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы, выступил с очередным заявлением.

Теперь он утверждает, что сторона защиты собрала "достаточное количество доказательств невиновности Ефремова".

По словам Пашаева, то, что его подзащитный признал свою вину, не значит ровным счетом ничего:

"Он может что угодно признавать и потом 20 раз отказаться. Я убедил его подождать - вину признать никогда не поздно. Пусть сначала суд оценить наши доказательства невиновности. Если сочтет их неубедительными или не имеющими юридической силы, тогда -да...".

На данный момент предварительное расследование уголовного дела завершено. Правда, по неизвестной пока причине, как рассказал Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего Сергея Захарова, следователь перенес назначенное на сегодня ознакомление с материалами дела.

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