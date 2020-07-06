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Певица Катя Семенова съехалась со своим взрослым сыном

Шоу-бизнес

Популярная в 80-е годы певица Катя Семенова живет вместе со своим 34-летним сыном. Он переехал к матери в начале этого года.

Напомним, что после того, как Семенова рассталась со своим мужем Михаилом Церишенко, она жила в квартире одна. Певица отказалась подробно рассказывать, по каким причинам ее сын вынужден был перебраться к ней в однокомнатную квартиру, но сообщила, что они оба считают данное решение правильным.

"Где-то с Нового года мы живем вместе. Не хочу вдаваться в подробности: так получилось", — сообщила Семенова.

Стоит отметить, что женщина живет в достаточно скромной квартире в спальном районе столицы. По словам певицы, она могла бы приобрести и более просторное жилье, но отказалась от этой идеи. Семенова сообщила, что они с сыном не испытывают никаких неудобств. В квартире они также содержат двух собак.

Катя Семенова заявил, что не хочет переезжать из своей однокомнатной квартиры, так как выросла в ней и считает ее своим настоящим домом.

Также она пояснила, что сейчас из-за пандемии почти не покидает пределы своей квартиры и соблюдает необходимы меры безопасности. На ближайшее время у нее не запланировано никаких выступлений.

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