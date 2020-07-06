Коклюшкин ответил на обвинения Петросяна в оскорблении

Сатирик Виктор Коклюшкин, на которого подал в суд Евгений Петросян за оскорбление его молодой жены, утверждает, что он не оскорблял супругу юмориста.

"В "Собеседнике" была напечатана статья из двух частей: в первой части я отвечал на вопросы корреспондента, а во второй части фигурирует — человек, который хочет остаться неизвестным. Этот текст стали мне приписывать. Ко мне он не имеет отношения", — объяснил Коклюшкин.

Сатирик утверждает, что рассказывал журналистам только о том, какой прекрасной парой были Евгений Петросян и Елена Степаненко.