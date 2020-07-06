Элайджа Вуд получил $225 за поддержку кандидата в президенты Белоруссии

Известный американский актер Элайджа Вуд опубликовал видео в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, который сейчас находится под стражей.

"Привет! Это Элайджа. Ваши друзья из Белоруссии попросили меня поддержать вас. Я недавно прочел о вашей ситуации. Конечно, она просто ужасна. Надеюсь, вас скоро освободят и все произошедшее останется в прошлом", — рассказал артист.

Примечательно, что ролик был записан с помощью сервиса Cameo, где различные известные люди записывают видео за определенную сумму. Один ролик с участием Элайджи Вуда стоит 225 долларов.