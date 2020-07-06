Адвокат Петросяна: из Коклюшкина исходит какая-то желчь

Ранее сообщалось, что юморист Евгений Петросян планирует подать иск о защите чести и достоинства против сатирика Виктора Коклюшкина, который оскорбил его молодую жену в одном из интервью.

Адвокат Петросяна Сергей Жорин пояснил, что он в последнее время замечает за Коклюшкиным необоснованную злость.