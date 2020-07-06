Ранее сообщалось, что юморист Евгений Петросян планирует подать иск о защите чести и достоинства против сатирика Виктора Коклюшкина, который оскорбил его молодую жену в одном из интервью.
Адвокат Петросяна Сергей Жорин пояснил, что он в последнее время замечает за Коклюшкиным необоснованную злость.
"Одно дело — конструктивно критиковать, другое — переходить на оскорбление, особенно в отношении женщины. Я, если честно, уже некоторое время замечаю за Коклюшкиным такую злость, и, может быть, из него желчь даже какая-то исходит", — пояснил правозащитник.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.