Журналист Василий Уткин принял участие в съемках шоу Ксении Собчак. Он поговорил с телеведущей о скандале вокруг Елены Малышевой, который был спровоцирован её резким отъездом в США в разгар пандемии коронавируса.
Малышевой припомнили покупку дорогого особняка недалеко от Нью-Йорка, который обошелся ей в 6,4 млн долларов.
У Ксении Собчак также было много вопросов к своей коллеге, однако Уткин решил за неё заступиться и объяснил, что телеведущая "делает хорошие деньги" на своих "странных передачах", а также владеет сетью элитных клиник по всей России.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.