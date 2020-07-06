Василий Уткин встал на защиту Елены Малышевой

Журналист Василий Уткин принял участие в съемках шоу Ксении Собчак. Он поговорил с телеведущей о скандале вокруг Елены Малышевой, который был спровоцирован её резким отъездом в США в разгар пандемии коронавируса.

Малышевой припомнили покупку дорогого особняка недалеко от Нью-Йорка, который обошелся ей в 6,4 млн долларов.

У Ксении Собчак также было много вопросов к своей коллеге, однако Уткин решил за неё заступиться и объяснил, что телеведущая "делает хорошие деньги" на своих "странных передачах", а также владеет сетью элитных клиник по всей России.