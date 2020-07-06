Рудковская установила дома "защиту от дронов"

Яна Рудковская сообщила, что установила "защиту от дронов", которая будет сбивать любой беспилотник на территории её дома. Она рассказала, что решила это сделать после инцидента в прошлом году, когда территорию её жилища изучал беспилотник.