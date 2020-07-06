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Рудковская установила дома "защиту от дронов"

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Яна Рудковская сообщила, что установила "защиту от дронов", которая будет сбивать любой беспилотник на территории её дома. Она рассказала, что решила это сделать после инцидента в прошлом году, когда территорию её жилища изучал беспилотник.

"Помнится, в прошлом году над нашим домом и участком летал дрон, потом вышли материалы с расположением всех объектов. Мы сейчас поставили хитрую систему, сбивает любой дрон, так что я бы не рисковала, так как всё, что с неба упадет на нашу территорию, автоматически становится нашим, тем более, когда незаконно летает", — утверждает продюсер.

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