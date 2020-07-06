Яна Рудковская сообщила, что установила "защиту от дронов", которая будет сбивать любой беспилотник на территории её дома. Она рассказала, что решила это сделать после инцидента в прошлом году, когда территорию её жилища изучал беспилотник.
"Помнится, в прошлом году над нашим домом и участком летал дрон, потом вышли материалы с расположением всех объектов. Мы сейчас поставили хитрую систему, сбивает любой дрон, так что я бы не рисковала, так как всё, что с неба упадет на нашу территорию, автоматически становится нашим, тем более, когда незаконно летает", — утверждает продюсер.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.