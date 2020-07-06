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Диетолог не поверила в диету Максима Фадеева

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Избавиться от ста килограммов за один год при помощи обычной горячей воды практически невозможно. Об этом сообщила врач-диетолог Инна Кононенко. Так она прокомментировала диету, которую раскрыл своим поклонникам Максим Фадеев.

"Думаю, с ним работала целая группа специалистов. Если бы проблема лишнего веса так просто решалась — выпиванием нескольких стаканов воды — у людей бы не возникало проблем с лишней массой тела", — пояснила специалист.

"У Фадеева очень сильно похудели ноги, что говорит о резком снижении мышечной массы. Он обязательно столкнется со многими проблемами", — добавила Кононенко.

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