Евгений Петросян считает, что Виктор Коклюшкин оскорбил его жену своими высказываниями, и хочет подать в суд на сатирика, чтобы защитить честь и достоинство Татьяны Брухуновой.
Об этом сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин, который уже передал соответствующий иск в суд.
"После выхода этого материала Евгений Ваганович был сильно возмущен. Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства", — пояснил правозащитник.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.