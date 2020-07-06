Петросян подаст в суд на Коклюшкина

Евгений Петросян считает, что Виктор Коклюшкин оскорбил его жену своими высказываниями, и хочет подать в суд на сатирика, чтобы защитить честь и достоинство Татьяны Брухуновой.

Об этом сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин, который уже передал соответствующий иск в суд.